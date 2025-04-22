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Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Банки для вакуум-терапії БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Чернігів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
126.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
854,46
Економія при броні:
-50,50 грн
803,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
155.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
975,34
Економія при броні:
-48,00 грн
927,34
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
229.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
491,16
Економія при броні:
-31,77 грн
459,39
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
255.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
258,39
Економія при броні:
-15,71 грн
242,68
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
259.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
231,90
Економія при броні:
-11,01 грн
220,89
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
281.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
713,25
Економія при броні:
-36,65 грн
676,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
365.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
378,35
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
365.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
615,15
Економія при броні:
-36,36 грн
578,79
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
384.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
964,99
Економія при броні:
-37,65 грн
927,34
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Центральна, 144
390.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
866,50
Економія при броні:
-27,50 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
406.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
949,62
Економія при броні:
-54,52 грн
895,10
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
425.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
989,35
Економія при броні:
-54,05 грн
935,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
429.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
741,80
Економія при броні:
-43,31 грн
698,49
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
435.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №8
Укрмедіка
819,00
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
436.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
974,03
Економія при броні:
-46,69 грн
927,34
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 3-А
439.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
788,04
Економія при броні:
-0,04 грн
788,00
грн
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Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
457.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
875,50
Економія при броні:
-36,50 грн
839,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
473.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
870,30
Економія при броні:
-31,30 грн
839,00
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
475.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
863,40
Економія при броні:
-24,40 грн
839,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
491.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний №4
Укрмедіка
487,64
Економія при броні:
-27,95 грн
459,69
грн
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