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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №4 - Запоріжжя (743125) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: набір масажний (3)
886,06
Економія: -135,28 грн
750,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
816,18
Економія: -97,90 грн
718,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
766,91
Економія: -51,52 грн
715,39 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
827,64
Економія: -80,74 грн
746,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
866,18
Економія: -124,94 грн
741,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
821,18
Економія: -103,58 грн
717,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
768,75
Економія: -54,80 грн
713,95 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (1)
625,80
Економія: -23,14 грн
602,66 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
576,20
Економія: -75,72 грн
500,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
783,43
Економія: -63,01 грн
720,42 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
660,55
Економія: -50,52 грн
610,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
Всього: упаковка (1)
871,99
Економія: -173,36 грн
698,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
789,90
Економія: -62,72 грн
727,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
851,57
Економія: -101,22 грн
750,35 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
781,99
Економія: -83,36 грн
698,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
907,02
Економія: -94,20 грн
812,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
Всього: упаковка (1)
831,12
Економія: -109,84 грн
721,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: набір масажний (2)
860,23
Економія: -96,14 грн
764,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
Всього: набір масажний (1)
808,70
Економія: -81,74 грн
726,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
775,90
Економія: -59,32 грн
716,58 грн