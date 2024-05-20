БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №4 - Львів (743125) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 3-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
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Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
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Рівне, вул. Соборна, 156
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Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Аптека низьких цін
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Вараш, вул. Енергетиків, 10
Аптека низьких цін
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Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Подорожник
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Київ, просп. Берестейський, 136
Аптека бам
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Київ, вул. Верховинна, 7
Подорожник
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Київ, просп. Берестейський, 100-У
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Берестейський, 100-А
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Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
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Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
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Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
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Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Аптека нц
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Київ, просп. Червоної Калини, 68
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Київ, вул. Бориспільська, 34
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Всього: набір масажний (1)
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Сміла, вул. Незалежності, 30
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Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А