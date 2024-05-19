БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №4 - Київ (743125) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
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Київ, просп. Берестейський, 100-У
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Київ, вул. Бориспільська, 34
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Прилуки, вул. Київська, 279
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Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
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Сміла, вул. Незалежності, 30
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Всього: набір масажний (2)
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Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
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Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
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Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
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Полтава, вул. Алмазна, 6/11
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Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
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Рівне, вул. Соборна, 156