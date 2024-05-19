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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №4 - Київ (743125) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (3)
790,65
Економія: -63,47 грн
727,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
875,49
Економія: -73,68 грн
801,81 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
1180,00
Економія: -341,87 грн
838,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
781,28
Економія: -76,75 грн
704,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (1)
794,12
Економія: -62,24 грн
731,88 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
810,99
Економія: -112,36 грн
698,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-У
Всього: упаковка (1)
874,99
Економія: -176,36 грн
698,63 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Верховинна, 7
Всього: упаковка (1)
820,99
Економія: -122,36 грн
698,63 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
833,64
Економія: -86,12 грн
747,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
874,99
Економія: -176,36 грн
698,63 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (1)
994,75
Економія: -290,87 грн
703,88 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: набір масажний (2)
847,63
Економія: -87,04 грн
760,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Всього: набір масажний (3)
836,84
Економія: -110,00 грн
726,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
Всього: набір масажний (1)
806,99
Економія: -80,03 грн
726,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: набір масажний (2)
852,28
Економія: -88,19 грн
764,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
902,14
Економія: -89,32 грн
812,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
Всього: упаковка (1)
913,01
Економія: -104,47 грн
808,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
781,99
Економія: -83,36 грн
698,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Всього: набір масажний (2)
778,44
Економія: -41,14 грн
737,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: набір масажний (3)
813,13
Економія: -94,21 грн
718,92 грн