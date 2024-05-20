БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1 набір масажний d=50 мм, №8 - Львів (650173) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: набір масажний (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Аптека акс соціальна
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Всього: набір масажний (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Аптека інтернет цін
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Всього: набір масажний (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом