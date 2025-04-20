Дип фріз гель (Deep freeze gel)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
259,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
247,00
Економія при броні: -25,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
248,00
Економія при броні: -26,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
359.4 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні: -8,22 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
372.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
373.2 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
373.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
426.0 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні: -8,22 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
433.4 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
270,80
Економія при броні: -8,12 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
248,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
434.9 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні: -8,22 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
248,00
Економія при броні: -26,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зарічна, 44
435.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
224,00
Економія при броні: -4,48 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
438.4 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні: -8,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум