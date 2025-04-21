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Дип фріз гель (Deep freeze gel)
Дип фріз гель (Deep freeze gel)
Вінниця
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
19.9 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
226,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 10
94.6 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
226,50
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
270,80
Економія при броні:
-8,12 грн
262,68
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
277,90
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
277,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зарічна, 44
198.6 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
226,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
248,00
Економія при броні:
-26,00 грн
222,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
220,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
248,00
Економія при броні:
-26,00 грн
222,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
224,00
Економія при броні:
-4,48 грн
219,52
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
205.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
226,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
207.9 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні:
-8,22 грн
265,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
210.0 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
226,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
217.1 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні:
-8,22 грн
265,65
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
122,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестечко, вул. Незалежності, 6
272.5 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
268,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
321.0 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
226,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 49
326.9 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
267,70
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
342.1 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні:
-8,22 грн
265,65
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
356.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
236,80
грн
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