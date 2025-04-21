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Дип фріз гель (Deep freeze gel)
Дип фріз гель (Deep freeze gel)
Кривий Ріг
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
248,00
Економія при броні:
-26,00 грн
222,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
135.7 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
123,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
247,00
Економія при броні:
-25,00 грн
222,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
259,00
Економія при броні:
-37,00 грн
222,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
122,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
245.1 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні:
-8,22 грн
265,65
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
261.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
236,90
грн
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Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
262.2 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
261,50
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
263.0 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
236,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
270,36
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
334.7 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні:
-8,22 грн
265,65
грн
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Undefined
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
270,80
Економія при броні:
-8,12 грн
262,68
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
248,00
Економія при броні:
-26,00 грн
222,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
220,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
248,00
Економія при броні:
-26,00 грн
222,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зарічна, 44
342.4 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
226,50
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
224,00
Економія при броні:
-4,48 грн
219,52
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
346.1 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні:
-8,22 грн
265,65
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
346.5 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
273,87
Економія при броні:
-8,22 грн
265,65
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
350.8 км
Дип Фріз гель туба 100 г №1
Ментолатум
277,90
грн
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