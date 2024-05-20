БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 2B, 1001, м'якої фіксації розмір II, №1 - Одеса (526307) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Космонавтів, 15
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/3
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -