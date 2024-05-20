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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 2B, 1001, м'якої фіксації розмір II, №1 - Львів (526307) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
385,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
378,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
317,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (2)
365,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 97
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
Всього: упаковка (3)
365,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: упаковка (1)
385,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
379,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 16
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, вул. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
303,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
Всього: упаковка (1)
365,00 грн