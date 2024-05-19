БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 2B, 1001, м'якої фіксації розмір I, №1 - Харків (526305) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 98-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
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Київ, вул. Ялтинська, 6
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
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Київ, вул. Васильківська, 15/14
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
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Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 52
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Коломия, вул. Чорновола В'ячеслава, 43