БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4 сірий висота 80 мм, №1 - Харків (475799) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
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