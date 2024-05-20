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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 100 мм, №1 - Одеса (475791) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
520,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
519,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
518,21 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
516,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
516,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
515,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
516,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
514,42 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50-А
Всього: упаковка (1)
494,00
Економія: -95,30 грн
398,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
517,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
517,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
514,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (2)
580,00
Економія: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (2)
580,00
Економія: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (2)
515,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
520,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
518,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -181,30 грн
398,70 грн