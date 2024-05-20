БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 100 мм, №1 - Львів (475791) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Аптека 9-1-1
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Аптека оптових цін
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Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Здорова родина
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Дубно, вул. Галицького Данила, 1
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Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
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Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Аптека оптових цін
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Ковель, вул. Незалежності, 94
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 82
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А