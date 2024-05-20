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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 100 мм, №1 - Львів (475791) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
481,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -181,30 грн
398,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
529,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
520,89 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
494,00
Економія: -95,30 грн
398,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
488,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
516,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
469,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
515,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
518,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (2)
489,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Всього: упаковка (1)
519,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
514,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
518,95 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
363,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
518,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
517,67 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 82
Всього: упаковка (1)
494,00
Економія: -95,30 грн
398,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
518,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
517,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
481,95 грн