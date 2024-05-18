БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 100 мм, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (475791) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
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Всього: упаковка (1)
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Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19