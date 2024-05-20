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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2 сірий висота 80 мм, №1 - Львів (475790) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -225,00 грн
355,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (2)
496,40 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (3)
494,00
Економія: -139,00 грн
355,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
469,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
518,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
409,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
474,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (2)
408,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
519,71 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Всього: упаковка (1)
494,00
Економія: -139,00 грн
355,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
514,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
405,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
517,13 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
391,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
477,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (2)
477,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
Всього: упаковка (1)
489,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
515,62 грн