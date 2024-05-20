БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2 сірий висота 80 мм, №1 - Львів (475790) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Львів, вул. Стрийська, 45
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Аптека 3і
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Львів, вул. Щирецька, 36
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Здорова родина
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Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Аптека 9-1-1
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Здорова родина
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Здорова родина
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Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Здорова родина
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Дубно, вул. Галицького Данила, 1
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Луцьк, просп. Соборності, 11-В
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Здорова родина
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Чортків, вул. Бандери Степана, 11
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Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
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Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
D.s.
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Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
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Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80