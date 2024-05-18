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Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіШиниБАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)Ціни в аптеках

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2 сірий висота 80 мм, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (475790) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
514,99 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
494,00
Економія: -139,00 грн
355,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -225,00 грн
355,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
518,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
494,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
278,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Бойка, 3-А
Всього: упаковка (2)
519,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -225,00 грн
355,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
520,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
519,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
515,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (1)
520,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
515,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
515,08 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
518,17 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
520,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
519,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
518,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
519,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
515,55 грн