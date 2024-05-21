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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1002, м'якої фіксації дитячий (шина Шанца) розмір II, №1 - Запоріжжя (408957) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
247,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
247,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
313,37
Економія: -34,04 грн
279,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
283,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 8
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -31,46 грн
280,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 123-Б
Всього: упаковка (1)
249,60 грн