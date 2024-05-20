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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1002, м'якої фіксації дитячий (шина Шанца) розмір II, №1 - Львів (408957) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
211,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
311,08
Економія: -15,80 грн
295,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
288,16
Економія: -0,31 грн
287,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (2)
235,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (2)
242,34
Економія: -1,68 грн
240,66 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
Всього: упаковка (1)
235,40 грн