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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1002, м'якої фіксації дитячий (шина Шанца) розмір II, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408957) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
203,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
207,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
310,96
Економія: -31,63 грн
279,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
319,27
Економія: -38,74 грн
280,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
235,40 грн