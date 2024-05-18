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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1002, м'якої фіксації дитячий (шина Шанца) розмір I, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408956) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
207,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (2)
280,98
Економія: -34,09 грн
246,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
155,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
280,09
Економія: -17,19 грн
262,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
235,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (1)
249,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (1)
235,40 грн