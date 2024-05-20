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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір III, люкс, №1 - Одеса (180611) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
390,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
415,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
379,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Мрій, 7
Всього: упаковка (1)
334,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (2)
314,58 грн