БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір III, люкс, №1 - Одеса (180611) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Торгова, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, бульв. Мрій, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л