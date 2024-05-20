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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір III, люкс, №1 - Львів (180611) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (1)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (1)
355,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
333,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (2)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
334,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, пл. Франка Івана, 14
Всього: упаковка (1)
424,99
Економія: -91,45 грн
333,54 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Всього: упаковка (1)
385,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ковель, вул. Сагайдачного Петра, 15
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Перечин, пл. Народна, 3
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (1)
400,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чинадійово, вул. Волошина, 59
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, перех. Духновича Олександра / Новака Андрія, 30/2
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 33
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 25
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 66-А
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 22-А/1
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 6
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
Всього: упаковка (1)
370,99
Економія: -37,45 грн
333,54 грн