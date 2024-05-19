БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір III, люкс, №1 - Харків (180611) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Британська, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Реміснича, 35/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 98-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9