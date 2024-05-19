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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір III, люкс, №1 - Харків (180611) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
Всього: упаковка (1)
348,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Реміснича, 35/1
Всього: упаковка (1)
426,99
Економія: -93,45 грн
333,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 98-А
Всього: упаковка (1)
355,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
333,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
333,45 грн