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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір III, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180611) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
333,45 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
Всього: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
Всього: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
314,58 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
Всього: упаковка (1)
385,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Миргород, вул. Гоголя, 98-А
Всього: упаковка (1)
355,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
452,00
Економія: -67,00 грн
385,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Всього: упаковка (2)
355,10 грн