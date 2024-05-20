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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір I, люкс, №1 - Одеса (180608) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (2)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
614,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
614,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
615,00 грн