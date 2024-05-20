БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір I, люкс, №1 - Львів (180608) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 15
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Долина, просп. Незалежності, 3-А
Іва-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 99
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Іва-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 14
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 34
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128