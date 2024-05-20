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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір I, люкс, №1 - Львів (180608) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
611,99
Економія: -106,67 грн
505,32 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Долина, просп. Незалежності, 3-А
Всього: упаковка (1)
653,99
Економія: -148,67 грн
505,32 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 99
Всього: упаковка (1)
639,99
Економія: -134,67 грн
505,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
462,06 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 14
Всього: упаковка (1)
653,99
Економія: -148,67 грн
505,32 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 34
Всього: упаковка (1)
611,99
Економія: -106,67 грн
505,32 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
593,99
Економія: -88,67 грн
505,32 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
553,99
Економія: -48,67 грн
505,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
462,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
589,99
Економія: -84,67 грн
505,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
462,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
513,99
Економія: -8,67 грн
505,32 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
502,00
Економія: -15,06 грн
486,94 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
465,00
Економія: -13,95 грн
451,05 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
614,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
508,29 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
615,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
615,00 грн