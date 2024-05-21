БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір II, люкс, №1 - Запоріжжя (180476) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б