Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіШиниБАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТАЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір II, люкс, №1 - Львів (180476) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
381,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
379,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 177
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 181
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (1)
551,00 грн