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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір II, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (180476) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
379,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
385,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
379,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
350,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (1)
350,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
333,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
385,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
402,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
385,14 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
Всього: упаковка (1)
385,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
Всього: упаковка (1)
402,65 грн