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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір I, люкс, №1 - Запоріжжя (180474) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
333,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. 10-а Лінія, 52
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Всього: упаковка (1)
355,10 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 65/23
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Воскресінська, 4
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (2)
355,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
Всього: упаковка (2)
330,31 грн