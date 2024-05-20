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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір I, люкс, №1 - Одеса (180474) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
333,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
355,10 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
Всього: упаковка (2)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Суворове, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (2)
355,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
Всього: упаковка (1)
355,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. 10-а Лінія, 52
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Всього: упаковка (1)
355,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (1)
330,31 грн