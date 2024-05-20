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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір I, люкс, №1 - Львів (180474) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
304,58
Економія: -0,29 грн
304,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (2)
366,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
350,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
381,86
Економія: -2,84 грн
379,02 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -71,88 грн
240,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (1)
367,64 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -71,88 грн
240,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (1)
374,99
Економія: -33,38 грн
341,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 25
Всього: упаковка (1)
383,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Перечин, пл. Народна, 3
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (1)
402,79
Економія: -6,22 грн
396,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Маковея, 40
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -28,88 грн
240,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
350,13 грн