Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
349,00
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,03
Економія при броні: -62,85 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
367,84
Економія при броні: -42,73 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
396,63
Економія при броні: -58,61 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
409,42
Економія при броні: -69,51 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,09
Економія при броні: -39,94 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
420,00
Економія при броні: -55,37 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
340,70
Економія при броні: -1,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,70
Економія при броні: -25,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
339,00
Економія при броні: -35,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
357,00
Економія при броні: -38,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
360,00
Економія при броні: -38,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
371,56
Економія при броні: -35,56 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
339,00
Економія при броні: -32,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
360,00
Економія при броні: -35,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
378,00
Економія при броні: -38,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
360,60
Економія при броні: -36,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
367,60
Економія при броні: -28,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
389,40
Економія при броні: -28,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
341,49
Економія при броні: -14,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,01
Економія при броні: -17,06 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,14
Економія при броні: -17,61 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
400,67
Економія при броні: -18,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
397,59
Економія при броні: -57,98 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,38
Економія при броні: -46,01 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
383,91
Економія при броні: -58,35 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
374,39
Економія при броні: -29,65 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,94
Економія при броні: -43,33 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
425,16
Економія при броні: -23,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
235,76
Економія при броні: -19,87 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,91
Економія при броні: -67,13 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
430,15
Економія при броні: -28,77 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
357,61
Економія при броні: -32,71 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
346,58
Економія при броні: -37,38 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
401,98
Економія при броні: -65,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
405,07
Економія при броні: -65,59 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,55
Економія при броні: -43,13 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,75
Економія при броні: -48,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
374,67
Економія при броні: -12,32 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
392,80
Економія при броні: -12,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
257,46
Економія при броні: -15,87 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
285,52
Економія при броні: -17,60 грн