Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
372,51
Економія при броні: -51,56 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,14
Економія при броні: -59,43 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,98
Економія при броні: -50,90 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
426,18
Економія при броні: -59,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
344,60
Економія при броні: -9,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
122,94
Економія при броні: -5,86 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
365,30
Економія при броні: -12,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,22
Економія при броні: -60,99 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
252,02
Економія при броні: -37,02 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,52
Економія при броні: -62,39 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
393,83
Економія при броні: -59,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
370,70
Економія при броні: -19,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
347,60
Економія при броні: -12,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,10
Економія при броні: -17,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
249,92
Економія при броні: -14,47 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50
Економія при броні: -12,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
231,85
Економія при броні: -8,07 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10
Економія при броні: -14,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
368,50
Економія при броні: -15,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,50
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
361,99
Економія при броні: -58,59 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
377,59
Економія при броні: -57,36 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
396,31
Економія при броні: -67,09 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
383,83
Економія при броні: -48,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,36
Економія при броні: -51,14 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,67
Економія при броні: -41,46 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,88
Економія при броні: -45,89 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
400,51
Економія при броні: -47,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
347,40
Економія при броні: -11,90 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
367,30
Економія при броні: -15,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
373,20
Економія при броні: -20,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
404,70
Економія при броні: -35,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
370,40
Економія при броні: -17,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
361,63
Економія при броні: -57,32 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
389,93
Економія при броні: -52,19 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
386,79
Економія при броні: -46,79 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
405,65
Економія при броні: -46,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
254,41
Економія при броні: -37,76 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,05
Економія при броні: -57,26 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,66
Економія при броні: -41,66 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
364,00
Економія при броні: -12,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
365,30
Економія при броні: -12,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,00
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,42
Економія при броні: -52,67 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
382,21
Економія при броні: -53,27 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
382,21
Економія при броні: -51,51 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
397,87
Економія при броні: -37,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,54
Економія при броні: -58,79 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
392,17
Економія при броні: -61,47 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
411,30
Економія при броні: -51,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
145,59
Економія при броні: -17,72 грн