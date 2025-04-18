Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
386,02
Економія при броні: -24,07 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
428,50
Економія при броні: -26,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
353,63
Економія при броні: -12,98 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
362,93
Економія при броні: -13,61 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,75
Економія при броні: -14,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
357,52
Економія при броні: -31,72 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,84
Економія при броні: -40,93 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
410,42
Економія при броні: -62,63 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
408,65
Економія при броні: -63,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
356,21
Економія при броні: -11,75 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
138,17
Економія при броні: -4,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
343,46
Економія при броні: -44,01 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
399,67
Економія при броні: -58,28 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,06
Економія при броні: -39,18 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,30
Економія при броні: -43,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
401,32
Економія при броні: -18,34 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
350,01
Економія при броні: -18,68 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,70
Економія при броні: -20,53 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
394,16
Економія при броні: -21,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,34
Економія при броні: -56,36 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
399,87
Економія при броні: -20,02 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,68
Економія при броні: -20,21 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
422,01
Економія при броні: -21,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА