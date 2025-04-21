Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
368,06
Економія при броні: -56,66 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
258,15
Економія при броні: -28,27 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,01
Економія при броні: -57,84 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
424,73
Економія при броні: -53,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
126,94
Економія при броні: -20,92 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
120,37
Економія при броні: -4,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
126,29
Економія при броні: -4,93 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,50
Економія при броні: -24,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
373,92
Економія при броні: -56,15 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
389,90
Економія при броні: -51,42 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
412,27
Економія при броні: -46,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
244,44
Економія при броні: -32,61 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,63
Економія при броні: -50,15 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
394,90
Економія при броні: -29,25 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
115,82
Економія при броні: -5,03 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
374,90
Економія при броні: -50,48 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
394,13
Економія при броні: -54,01 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
397,01
Економія при броні: -53,57 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,33
Економія при броні: -54,63 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,15
Економія при броні: -44,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
394,49
Економія при броні: -64,56 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
410,72
Економія при броні: -23,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
365,80
Економія при броні: -51,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
256,47
Економія при броні: -36,54 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
413,94
Економія при броні: -27,11 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
351,90
Економія при броні: -19,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА