Львів (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
357,77
Економія при броні: -52,03 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
392,91
Економія при броні: -53,06 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
396,11
Економія при броні: -53,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
415,27
Економія при броні: -56,75 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
343,70
Економія при броні: -19,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,20
Економія при броні: -27,60 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
373,40
Економія при броні: -31,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
393,10
Економія при броні: -30,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
234,98
Економія при броні: -18,48 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,10
Економія при броні: -42,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
371,00
Економія при броні: -28,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
393,10
Економія при броні: -30,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
364,90
Економія при броні: -40,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
383,00
Економія при броні: -41,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
371,00
Економія при броні: -28,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,60
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
362,91
Економія при броні: -45,35 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
256,64
Економія при броні: -44,60 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
129,37
Економія при броні: -19,23 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,93
Економія при броні: -60,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
368,97
Економія при броні: -56,82 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,59
Економія при броні: -53,16 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
348,30
Економія при броні: -23,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
379,90
Економія при броні: -38,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
377,30
Економія при броні: -14,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
346,40
Економія при броні: -21,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
370,40
Економія при броні: -28,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
352,50
Економія при броні: -27,90 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,60
Економія при броні: -22,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
250,53
Економія при броні: -8,67 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
352,90
Економія при броні: -28,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
228,65
Економія при броні: -0,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
357,60
Економія при броні: -15,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,60
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,60
Економія при броні: -13,00 грн