Київ (адресу не вказано)
Доступно в 594 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,00
Економія при броні: -38,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
410,80
Економія при броні: -110,45 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
287,87
Економія при броні: -77,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,16
Економія при броні: -56,26 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,08
Економія при броні: -19,83 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
422,70
Економія при броні: -73,19 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
398,88
Економія при броні: -19,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,98
Економія при броні: -34,98 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
374,95
Економія при броні: -15,32 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
378,46
Економія при броні: -17,27 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,56
Економія при броні: -64,97 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
409,45
Економія при броні: -68,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
362,96
Економія при броні: -57,71 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
351,19
Економія при броні: -14,48 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,46
Економія при броні: -50,46 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
399,72
Економія при броні: -16,48 грн