Київ
Роксипер (Roxiper)

Роксипер (Roxiper)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 594 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
307,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
345,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
303,93 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
341,55 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
356,61 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
311,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
340,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
298,98 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
300,66 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,51 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,00
Економія при броні: -38,70 грн
346,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
299,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
305,67 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
306,29 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
314,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
410,80
Економія при броні: -110,45 грн
300,35 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
287,87
Економія при броні: -77,43 грн
210,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
308,01 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
320,94 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
327,78 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
334,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
314,37 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
330,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
359,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
306,34 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
311,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
348,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,16
Економія при броні: -56,26 грн
334,90 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,08
Економія при броні: -19,83 грн
349,25 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
422,70
Економія при броні: -73,19 грн
349,51 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
398,88
Економія при броні: -19,54 грн
379,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
335,60 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
306,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
305,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
340,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
305,73 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
309,23 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
313,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,98
Економія при броні: -34,98 грн
356,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
374,95
Економія при броні: -15,32 грн
359,63 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
378,46
Економія при броні: -17,27 грн
361,19 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,56
Економія при броні: -64,97 грн
325,59 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
409,45
Економія при броні: -68,00 грн
341,45 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
402,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
362,96
Економія при броні: -57,71 грн
305,25 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
351,19
Економія при броні: -14,48 грн
336,71 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,46
Економія при броні: -50,46 грн
356,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
399,72
Економія при броні: -16,48 грн
383,24 грн
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