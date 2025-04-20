Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
351,10
Економія при броні: -28,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
364,60
Економія при броні: -28,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,22
Економія при броні: -63,35 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,15
Економія при броні: -64,59 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,93
Економія при броні: -65,24 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
339,00
Економія при броні: -32,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
357,61
Економія при броні: -32,71 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
378,00
Економія при броні: -38,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
378,83
Економія при броні: -20,48 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,30
Економія при броні: -20,93 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
394,61
Економія при броні: -21,44 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
404,08
Економія при броні: -21,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,76
Економія при броні: -60,90 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
265,37
Економія при броні: -52,63 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
379,30
Економія при броні: -55,60 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,25
Економія при броні: -59,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
373,89
Економія при броні: -60,33 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
376,98
Економія при броні: -58,58 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
367,40
Економія при броні: -42,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
373,89
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,08
Економія при броні: -72,36 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
383,93
Економія при броні: -65,57 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
364,74
Економія при броні: -39,69 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
409,11
Економія при броні: -50,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
370,40
Економія при броні: -24,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,48
Економія при броні: -67,92 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
359,28
Економія при броні: -40,92 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
400,24
Економія при броні: -41,71 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
114,21
Економія при броні: -9,99 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,09
Економія при броні: -64,08 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
429,14
Економія при броні: -85,83 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,50
Економія при броні: -27,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
350,30
Економія при броні: -27,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
368,10
Економія при броні: -32,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
371,80
Економія при броні: -25,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,60
Економія при броні: -14,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
367,87
Економія при броні: -55,18 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,27
Економія при броні: -73,26 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
428,65
Економія при броні: -85,65 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,27
Економія при броні: -30,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
361,48
Економія при броні: -48,79 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,19
Економія при броні: -70,18 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
275,03
Економія при броні: -46,38 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,02
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн