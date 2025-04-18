Харків (адресу не вказано)
Доступно в 297 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
361,94
Економія при броні: -27,37 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
397,79
Економія при броні: -41,64 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
241,83
Економія при броні: -28,42 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,22
Економія при броні: -62,07 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
382,86
Економія при броні: -29,49 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
372,00
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
344,60
Економія при броні: -13,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
124,65
Економія при броні: -6,88 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,60
Економія при броні: -10,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
346,80
Економія при броні: -15,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
382,97
Економія при броні: -49,52 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
396,81
Економія при броні: -36,87 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
419,51
Економія при броні: -34,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА