Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
365,57
Економія при броні: -45,44 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,26
Економія при броні: -36,22 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
372,13
Економія при броні: -32,08 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
368,91
Економія при броні: -48,78 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
407,42
Економія при броні: -72,26 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,33
Економія при броні: -49,29 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,14
Економія при броні: -45,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
231,16
Економія при броні: -14,01 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
407,23
Економія при броні: -24,66 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
353,50
Економія при броні: -26,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
370,40
Економія при броні: -25,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
400,10
Економія при броні: -39,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
371,50
Економія при броні: -10,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
245,62
Економія при броні: -28,74 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,70
Економія при броні: -65,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
390,57
Економія при броні: -48,99 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
461,38
Економія при броні: -59,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,86
Економія при броні: -20,28 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
254,95
Економія при броні: -13,55 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
405,10
Економія при броні: -21,52 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
352,10
Економія при броні: -25,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
357,60
Економія при броні: -12,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,71
Економія при броні: -44,36 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
407,63
Економія при броні: -69,13 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
394,99
Економія при броні: -53,41 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
355,19
Економія при броні: -29,84 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
405,93
Економія при броні: -70,45 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
136,25
Економія при броні: -23,42 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
371,04
Економія при броні: -29,46 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,80
Економія при броні: -70,92 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
369,18
Економія при броні: -45,39 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
356,90
Економія при броні: -50,29 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
379,01
Економія при броні: -67,06 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
256,85
Економія при броні: -46,44 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
426,07
Економія при броні: -65,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
368,70
Економія при броні: -62,09 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
267,15
Економія при броні: -58,87 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
133,57
Економія при броні: -28,37 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
410,38
Економія при броні: -67,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
358,72
Економія при броні: -33,17 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
395,83
Економія при броні: -60,53 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
380,37
Економія при броні: -35,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
344,94
Економія при броні: -16,45 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
405,38
Економія при броні: -81,61 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
385,30 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,30 грн