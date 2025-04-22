Київ
Роксипер (Roxiper)

Роксипер (Roxiper)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
246,99
Економія при броні: -10,07 грн
236,92 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10
Економія при броні: -18,60 грн
369,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
319,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
338,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
357,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
299,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
341,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
224,98
Економія при броні: -2,47 грн
222,51 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
372,73
Економія при броні: -53,48 грн
319,25 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,91
Економія при броні: -40,66 грн
335,25 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
407,77
Економія при броні: -70,59 грн
337,18 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,84
Економія при броні: -39,72 грн
352,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,40
Економія при броні: -29,80 грн
333,60 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
323,40 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
323,85 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
326,64 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
341,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
370,62
Економія при броні: -40,43 грн
330,19 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
405,75
Економія при броні: -44,52 грн
361,23 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
399,38
Економія при броні: -29,49 грн
369,89 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
411,37
Економія при броні: -25,11 грн
386,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
328,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
340,10
Економія при броні: -6,50 грн
333,60 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,40
Економія при броні: -33,90 грн
369,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
227,45 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
341,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
343,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
356,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,11
Економія при броні: -59,73 грн
321,38 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,41
Економія при броні: -50,23 грн
337,18 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,16
Економія при броні: -62,48 грн
340,68 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
393,71
Економія при броні: -41,59 грн
352,12 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
116,55 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
373,40
Економія при броні: -18,20 грн
355,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
308,37 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
325,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
343,95
Економія при броні: -46,26 грн
297,69 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,14
Економія при броні: -45,64 грн
335,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
260,27
Економія при броні: -35,12 грн
225,14 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
399,73
Економія при броні: -46,87 грн
352,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
321,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
340,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
354,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
368,01
Економія при броні: -47,45 грн
320,56 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,37
Економія при броні: -51,51 грн
335,86 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
377,53
Економія при броні: -40,35 грн
337,18 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
396,90
Економія при броні: -44,25 грн
352,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
305,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
339,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
350,30
Економія при броні: -16,70 грн
333,60 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,20
Економія при броні: -13,20 грн
350,00 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
124,82
Економія при броні: -0,67 грн
124,15 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
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