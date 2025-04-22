Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
246,99
Економія при броні: -10,07 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10
Економія при броні: -18,60 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
224,98
Економія при броні: -2,47 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
372,73
Економія при броні: -53,48 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
375,91
Економія при броні: -40,66 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
407,77
Економія при броні: -70,59 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
391,84
Економія при броні: -39,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,40
Економія при броні: -29,80 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
370,62
Економія при броні: -40,43 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
405,75
Економія при броні: -44,52 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
399,38
Економія при броні: -29,49 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
411,37
Економія при броні: -25,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
340,10
Економія при броні: -6,50 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,40
Економія при броні: -33,90 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
384,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,11
Економія при броні: -59,73 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,41
Економія при броні: -50,23 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
403,16
Економія при броні: -62,48 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
393,71
Економія при броні: -41,59 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
373,40
Економія при броні: -18,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
366,10 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
406,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
343,95
Економія при броні: -46,26 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
381,14
Економія при броні: -45,64 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
260,27
Економія при броні: -35,12 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
399,73
Економія при броні: -46,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
368,01
Економія при броні: -47,45 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
387,37
Економія при броні: -51,51 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
377,53
Економія при броні: -40,35 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
396,90
Економія при броні: -44,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
350,30
Економія при броні: -16,70 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
363,20
Економія при броні: -13,20 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
124,82
Економія при броні: -0,67 грн
Роксипер таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
КРКА
388,10 грн