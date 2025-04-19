Київ
Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)

Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 8 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
12,25 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
18,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,68 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
6,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,26 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
8,40 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
8,54 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,19 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
8,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
20,47 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
20,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
18,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
13,78 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
17,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
8,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
13,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,08
Економія при броні: -0,76 грн
9,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
8,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,19 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
8,26 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
8,40 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,47 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
8,47 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
8,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
7.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
8,61 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,61 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
14.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
13,89 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
17,04 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
20,29 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
20,47 грн
Полімед
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
0.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
20.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,06
Економія при броні: -0,41 грн
8,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,54 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
8,61 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,75 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
8,82 грн
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