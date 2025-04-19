Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,08
Економія при броні: -0,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
7.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
14.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
Полімед
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
0.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
20.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,06
Економія при броні: -0,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I