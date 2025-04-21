Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
15,07
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,85
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
8,76
Економія при броні: -2,84 грн
В містах поряд
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
7,32
Економія при броні: -0,47 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
9,93
Економія при броні: -0,48 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
6,38
Економія при броні: -0,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
62.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, вул. Хіміків, 2-А
76.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
97.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
107.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
107.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
107.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I