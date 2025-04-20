Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
9,70
Економія при броні: -0,10 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,25
Економія при броні: -1,38 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
4.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
5.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
В містах поряд
Пульс
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Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
8.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
10.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
34.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Пульс
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Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
42.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Пульс
Буськ, вул. Львівська, 77
43.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I