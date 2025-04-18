Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,99
Економія при броні: -0,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,90
Економія при броні: -3,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,90
Економія при броні: -3,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,88
Економія при броні: -0,43 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,90
Економія при броні: -3,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,64
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,40
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I