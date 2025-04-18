Київ
Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)

Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 48 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
20,90 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
20,90 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
21,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,42 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
9,77 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,77 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
20,90 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
21,10 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
21,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
7,79 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,14 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
9,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
20,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,99
Економія при броні: -0,54 грн
9,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,90
Економія при броні: -3,97 грн
7,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,90
Економія при броні: -3,97 грн
7,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,88
Економія при броні: -0,43 грн
9,45 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
7,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,90
Економія при броні: -3,97 грн
7,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,64
Економія при броні: -0,73 грн
8,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
16,50 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
20,90 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
21,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
20,26 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
20,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
4,38 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
8,40 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
8,61 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
8,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,61 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,40
Економія при броні: -0,30 грн
10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
20,59 грн
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