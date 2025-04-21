Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,26
Економія при броні: -0,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,46
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,68
Економія при броні: -0,35 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
9,90
Економія при броні: -0,57 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,01
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,14
Економія при броні: -1,35 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,05
Економія при броні: -0,82 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,14
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
7,74
Економія при броні: -0,55 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,07
Економія при броні: -1,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,73
Економія при броні: -0,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,94
Економія при броні: -0,55 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,94
Економія при броні: -0,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
9,95
Економія при броні: -1,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,99
Економія при броні: -2,38 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,99
Економія при броні: -0,54 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,10
Економія при броні: -0,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
12,00
Економія при броні: -3,00 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
12,00
Економія при броні: -1,00 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
12,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,02
Економія при броні: -0,67 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,02
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,84
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,72
Економія при броні: -0,39 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,94
Економія при броні: -0,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I