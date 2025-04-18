Катетер Нелатона Медікеа жіночий (Nelaton Medicare female catheter)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,20
Економія при броні: -0,44 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,20
Економія при броні: -0,44 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
15,05
Економія при броні: -0,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I