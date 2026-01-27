Київ
Про товар
Ціни
Круг подкладний гумовий Рідні кеа (Backing disc rubber Ridni care)
Круг подкладний гумовий Рідні кеа (Backing disc rubber Ridni care)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 3 аптеках у Київ
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
285,90
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
424,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 9
10.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
90.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
131.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
132.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
238,80
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
151.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
155.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
224.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
226.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18
254.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
268.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
270.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
272.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
290.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
326.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
338.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
334,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
362.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
366.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
233,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
375.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
402.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню