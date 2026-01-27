Київ
Круг подкладний гумовий Рідні кеа (Backing disc rubber Ridni care)

Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
285,90 грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
424,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 9
10.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
90.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
131.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
132.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
238,80 грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
151.3 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
155.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
224.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
226.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18
254.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
268.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
270.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
272.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20 грн
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
290.5 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
281,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
326.6 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
338.7 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
334,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
362.8 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
366.0 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
233,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
375.1 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
402.9 км
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE RD-PRO-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
318,40 грн
